Milli takımda Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kafileden çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım'da deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak olan A Millî Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar" denildi.
Ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder'in kart cezası; Zeki Çelik, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü'nün ise sakatlıkları bulunuyor.
Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama, geçen yılki gibi yine milli takım kampında sakatlandı. Başarılı savunmacının durumunun ciddi olduğu ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Ara transfer döneminde takviyelere devam etmeyi planlayan yönetim, teknik ekibin talebi sonrasında forvetin ardından kale ve stoper hatlarını da güçlendirmek için düğmeye bastı.
Koronavirüs semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle Hollanda Milli Takımı kampından ayrılan Ryan Babel'in 4. testinde pozitif sonuç alındı.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Alternatifli bir kadroya sahip olan Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz yönetimi hakkındaki ibrasızlık kararı mahkeme tarafından iptal edildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun talimatıyla, dün gece oynanan Danimarka-İzlanda maçında 3 ismin izlendiği bildirildi.