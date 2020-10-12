Milli Takım'da Sırbistan mesaisi

SPOR GÜNDEMİ

Totti'nin babası koronaya yenik düştü Totti'nin babası koronaya yenik düştü Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının eski efsane kaptanlarından Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Kulüpler, Hatay için tek yürek Kulüpler, Hatay için tek yürek Hatay'da başlayan büyük yangının ardından spor kulüpleri, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için kampanya başlattı.

İzmir kulüpleri, Hatay için el ele İzmir kulüpleri, Hatay için el ele İzmir'in köklü kulüpleri Altay, Karşıyaka, Göztepe ve Altınordu, el ele vererek Hatay'da yanan ormanlar için fidan kampanyası başlattı.

Hatayspor'dan fidan bağışında bulunan kulüplere teşekkür Hatayspor'dan fidan bağışında bulunan kulüplere teşekkür Atakaş Hatayspor kulübü, Hatay'da yanan ormanların yerine dikilmek üzere spor kulüpleri arasında başlatılan fidan bağışı kampanyası için teşekkür etti.

'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!' 'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; Isimat Mirin, Douglas, Jeremain Lens, Tyler Boyd ve Umut Nayir'i kadro dışı bırakmıştı. 48 yaşındaki antrenörün söz konusu isimleri neden kadro dışı bıraktığına dair yönetime sunduğu rapor ise ortaya çıktı.