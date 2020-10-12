Milli Takım'da Sırbistan mesaisi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı konuk edecek ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetimindeki idmanda, dün deplasmanda oynanan Rusya müsabakasının ilk 11'inde yer almayan futbolcular sahada yenilenme çalışması yaptı.
Karşılaşmaya ilk 11 başlayan futbolcular ise fitness salonunda kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Milliler, yarın yapacağı antrenmanla Sırbistan müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının eski efsane kaptanlarından Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Hatay'da başlayan büyük yangının ardından spor kulüpleri, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için kampanya başlattı.
İzmir'in köklü kulüpleri Altay, Karşıyaka, Göztepe ve Altınordu, el ele vererek Hatay'da yanan ormanlar için fidan kampanyası başlattı.
Atakaş Hatayspor kulübü, Hatay'da yanan ormanların yerine dikilmek üzere spor kulüpleri arasında başlatılan fidan bağışı kampanyası için teşekkür etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; Isimat Mirin, Douglas, Jeremain Lens, Tyler Boyd ve Umut Nayir'i kadro dışı bırakmıştı. 48 yaşındaki antrenörün söz konusu isimleri neden kadro dışı bıraktığına dair yönetime sunduğu rapor ise ortaya çıktı.
NBA final serisi sona erdi ve 2019-2020 sezonunun şampiyonu belli oldu. Final serisinin 6. maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenerek durumu 4-2'ye getirdi ve NBA şampiyonu oldu.