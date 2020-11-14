Milli takımda ilk 11 değişiyor

Uluslar Ligi'nde bir türlü istediği sonuçları alamayan millî takımda teknik patron Şenol Güneş, Rusya karşılaşmasını dönüm maçı olarak görüyor.

Hırvatistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında genç ağırlıklı bir kadroya görev veren Şenol Hoca, hafta sonunda oynanacak karşılaşmada asları sahaya sürecek. Ay-yıldızlılarda Burak Yılmaz, cezası sebebiyle Rusya'ya karşı forma giyemeyecek. Güneş'in ileri uçta Cenk Tosun'a forma vermesi bekleniyor.

Maestro Hakan olacak

Hakan Çalhanoğlu, orta sahada takımın organizatörlüğünü yapacak. Milan'da harika bir sezon geçiren Hakan'ı yeniden takıma monte edecek Güneş, savunma hattında değişikliğe gidecek. Savunmanın göbeğinde Mert Çetin-Ozan Kabak ikilisinin yerine Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü düşünülüyor. En büyük sürpriz ise kalede yaşanabilir. Şenol Güneş'in Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada eldivenleri Altay'a verebileceği belirtildi.