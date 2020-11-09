Milli Takım'da Hırvatistan hazırlıkları başladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve tecrübeli futbolcu Caner Erkin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi Youtube hesabında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Milli takımımızda Abdülkadir Ömür ve Gökhan Akkan sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılırken, Altay Bayındır kadroya dahil edildi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş Yönetimi'nin, genç kaleciler Ersin ve Utku'nun fazla güven vermemesi nedeniyle devre arası deneyimli bir file bekçisini kadroya dahil etmeye sıcak baktığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta 4 korona vakası

Beşiktaş Kulübü, üç futbolcusu ile bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.