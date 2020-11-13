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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 11:26
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Milli takımda Bursaspor'dan iki gururumuz

Milli takımda Bursaspor'dan iki gururumuz

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DHA

Genç oyunculara verdiği önemle adından söz ettiren Bursaspor'da birçok isim ve altyapıdan yetişen oyuncular, A Milli Takım ve alt yaş gruplar dahil olmak üzere milli takımlarda yer alıyor.

Türk futbolunun lokomotiflerinden Bursaspor Kulübü, yetiştirdiği genç oyuncular ile Türk milli takımlarına da hizmet veriyor. Bu yıl, ligde pek çok genç isim ve altyapısından yetişen oyunculara şans veren Bursa temsilcisi; tüm yaş gruplarındaki milli takımlara en çok oyuncu veren kulüplerden biri konumunda.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'A 2 OYUNCU

Son açıklanan Ümit Milli Takım kadrosunda, Bursaspor’dan Ali Akman ve Burak Kapacak ay yıldızlı forma için davet aldı. Şubat ayında açıklanan U18 Milli Takımı’nda da yer alan 18 yaşındaki Ali Akman, ligdeki performansının ardından Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Genç santrfor, bu sezon çıktığı 9 maçta takımına 8 gol ve bir asistlik katkı verdi.

U15'TEN U16'YA YÜKSELDİLER

Bu ayın başında açıklanan U16 Milli Takım kadrosunda da Bursaspor’dan 3 oyuncu yer aldı. Yeşil beyazlı ekibin altyapısından yetişen savunmacı Hamza Baran Arıkan, orta saha Melih Sağlam ve santrfor Can Şen, ay yıldızlı forma için davet aldı. Hamza Baran Arıkan ve Can Şen, Mart ayında açıklanan U15 Milli Takımı’nın kadrosunda da yer alıyordu.

U18'DEN U19'A DOĞRU

Geçtiğimiz ay açıklanan U19 Milli Takım kadrosunda da Bursaspor’u iki oyuncu temsil etti. Savunma oyuncusu Okan Ağrap ve hücum oyuncusu Berat Altındiş, ay yıldızlı forma için tercih edildi. Berat Altındiş, Şubat ayında açıklanan U18 Milli Takımı’nın kadrosunda da yer aldı, performansıyla bir üst yaş grubuna yükselme başarısı gösterdi. O dönemki kadroda Bursaspor’dan savunmacı Ertuğrul Kurtuluş da bulunuyordu.

FUTSALDA DA 2 OYUNCU

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Futsal Milli Takımı’nda da Bursaspor’dan iki oyuncu yer aldı. Kaleci Emir Kağan Kadalı ve kanat oyuncusu Zeynullah Türkay, ay yıldızlı forma için davet edildi.

Bu yıl bazında U14 Milli Takımı’na bakıldığında ise Bursaspor’dan savunmacı Beytullah Kahyaoğlu, orta saha oyuncuları Tuğhan Yıldız ve Recep İnanç ile Mustafa Genç’in kadroda kendilerine şans bulduğu görüldü.

A MİLLİ TAKIM'DA 4 ALTYAPILI

Altyaş gruplarının yanı sıra Bursaspor Kulübü, A Milli Takım’da da adından söz ettirdi. Mevcut kadrosundan A Milli Takım’a oyuncu verememesine karşın, yeşil beyazlıların yetiştirdiği ve şu an farklı kulüplerde yer alan pek çok oyuncu, milli takım için mücadele veriyor. Son açıklanan A Milli Takım kadrosunda Bursaspor’un altyapısından yetişen Mehmet Zeki Çelik, Ozan Tufan, Enes Ünal ve sonradan kadroya dahil edilen Altay Bayındır’ın yer alması dikkat çekti.

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