Milli takım, şampiyonayı ikinci tamamladı

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finalinde Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi.
Nea Ionia Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-13 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 31-23 üstün gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan milli takım, üçüncü periyotta yakaladığı 13 sayılık üstünlüğü koruyamadı. Ay-yıldızlılar, aradaki farkın kapanmasına engel olamasa da son çeyreğe 43-42 önde girdi.
Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Sayı üretmekte zorlanan ve basit hatalar yapan milli takım karşısında son bölümde kritik basketler bulan İspanya, müsabakayı 57-53 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye, bu sonuçla 2 kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 4. defa ikincilikle yetindi. İspanya ise organizasyondaki 4. şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli takım ile İspanya arasında yapılan 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında görev yapan hakemlere tepki gösterdi.
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