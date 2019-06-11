Milli takım kampındayken telefon geldi! 'Liverpool seni istiyor'
EURO 2020 Elemelerinde 3 maçta 9 puan yapan ve İzlanda karşısında dördüncü galibiyetini arayan milli takımımızın hemen hemen bütün yıldızlarına teklifler yağıyor.
Levent GÜLTEKİN / AksamSpor
Cumartesi günü Konya’da Fransa’yı sahadan silen ve ‘Horozlara’ tarihi bir hezimet yaşatan milli takımda genç futbolcuların gösterdikleri inanılmaz performans Avrupa devlerinin dikkatini çekerken, ay yıldızlılarımızın grupta 3 maçta 9 puan toplaması dikkatleri Türkiye’ye çevirdi.
AVRUPA DEVLERİ MİLLİ TAKIMIMIZI TAKİP EDİYOR
Fransa karşısında kalesinde tek pozisyon vermediği gibi Mert Günok’u rahatsız edecek şut bile attırmayan Şenol Güneş’in öğrencilerinin İzlanda maçında da yakından takip edileceği belirtilirken takım içerisinde bazı yıldız futbolculara transfer tekliflerinin geldiği ifade edildi.
15 FUTBOLCUMUZ TRANSFER TEKLİFLERİ ALIYOR
Hasan Ali Kaldırım, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare ve Umut Meraş’ın gibi oyuncuların dev kulüpler tarafından resmen istendiği bildirilirken, 15 ismin yaz ayı transfer döneminde yeni takımlarında forma giyeceği tahmin ediliyor.
İşte transfer teklifleri alan milli futbolcular:
Hasan Ali Kaldırım: West Ham
Merih Demiral: Juventus
Kaan Ayhan: Schalke - Lazio – Werder Bremen
Dorukhan Toköz: Sevilla – Valencia – Lille -
Cengiz Ünder: Tottenham – M.United – M.City
Mahmut Tekdemir: Fenerbahçe
İrfan Can Kahveci: West Ham – Fenerbahçe
Kenan Karaman: Galatasaray
Yusuf Yazıcı: Lille – Arsenal – Monaco
Abdülkadir Ömür: Liverpool – Milan – Benfica – M.United
Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray – Leipzig
Deniz Türüç: Galatasaray
Uğurcan Çakır: Liverpool – Schalke – Celta Vigo – Lille
Nazım Sangare: Galatasaray - Fenerbahçe -Beşiktaş
Umut Meraş: Beşiktaş - Galatasaray