'Milli takım için'

AKŞAM
Tecrübeli oyuncu, “G.Saray’daki dönemim çok kötü gitmedi ama çok iyi de gitmedi. Eğer kalırsam Hollanda Milli Takımı’nda daha az forma şansı bulacağımı hissettim ve risk almak istemedim. Bu transfer herkes için iyi oldu. G.Saray da şimdi bonservis ödeyebilecek. Ajax için de fırsat. G.Saray’da Frenkie de Jong’un alışık olduğu bir pozisyonda top almak zorunda kalıyordum. Alışık olmadığım mevki” ifadelerini kullandı.
VEDAT Muriqi’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada rakip takım taraftarları isyan etti.
Beşiktaş’ın altyapısına seçilen tek kız olan Elif Can AKŞAM’a konuştu. Bu akşam Sivasspor maçının devre arasında Vodafone Park’ta taraftarın huzuruna çıkacak olan Elif Can, “Ronaldo’nun tekniklerini izleyip, taklit ederek futbolu öğrendim. Beşiktaş’a seçilince şok oldum” dedi.
F.BAHÇE’NİN gündeminde olan Romarinho, Sarı Lacivertlilerin kendisi ile ilgilendiğini doğruladı.
Burnley Menajeri Dyche, “Muriqi transferi mümkün değil. 25 milyon euro gibi rakam hayallerimin dışında” diyerek transferin gerçekleşmeyeceğini söyledi.
AJAX’A kiralık giden Babel, Hollanda basınına konuştu.
G.Saray ve F.Bahçe, Napoli’nin Alman futbolcusu için karşı karşıya geldi.
“Hocamızla 31 Aralık’ta görüştük. Kendisine bu konuyu sordum. ‘Bir şey olsa size getiririz’ dedi. Daha sonraki transfer toplantısında da Arda Turan’ın ‘A’sı bile geçmedi. Bu konu bize intikal etmedi.”