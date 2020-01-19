'Milli takım için'

AJAX’A kiralık giden Babel, Hollanda basınına konuştu.

AKŞAM

Tecrübeli oyuncu, “G.Saray’daki dönemim çok kötü gitmedi ama çok iyi de gitmedi. Eğer kalırsam Hollanda Milli Takımı’nda daha az forma şansı bulacağımı hissettim ve risk almak istemedim. Bu transfer herkes için iyi oldu. G.Saray da şimdi bonservis ödeyebilecek. Ajax için de fırsat. G.Saray’da Frenkie de Jong’un alışık olduğu bir pozisyonda top almak zorunda kalıyordum. Alışık olmadığım mevki” ifadelerini kullandı.