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aksam.com.tr
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:32
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  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:32

Milli takım hocasından çarpıcı Vedat Muriqi açıklaması

Milli takım hocasından çarpıcı Vedat Muriqi açıklaması

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EURO 2020 play-off elemelerinde karşılaşacak Kuzey Makedonya'nın teknik direktörü Igor Angelovsk, Vedat Muriqi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi hem sarı-lacivertli takım hem de milli forma ile ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor… Başarılı oyuncu pek çok teknik adam ve scout ekibinin takibinde… Onu yakından izleyenlerden biri de Kosova ile Mart ayında EURO 2020 play-off elemelerinde karşılaşacak Kuzey Makedonya'nın teknik direktörü Igor Angelovski... İşte farklı bir gözden sarı-lacivertli golcü için yapılan o değerlendirme:

ÖZEL ÖNLEMLER ALIYORUZ

"Rakibimizin forvet hattında böylesine etkili bir ismin olması bizim için endişe verici. Ama bizde de sizlerin de yakından tanıdığı Eljif Elmas var. Vedat ceza sahası içerisinde topla buluştuğunda ne yapacağını kestirmeniz çok mümkün olmuyor. Gençlerbirliği mücadelesini izlediğimde attığı iki golde de aklını ve mücadelesini ortaya koydu. Ceza sahası içerisinde topla oynama yeteneklerinde Avrupa'nın en iyilerinden bir tanesi durumunda. Ama onu durdurmak için elbette özel önemler planlıyoruz. Mart ayındaki maçtan önce F.Bahçe'nin Galatasaray ve Antalyaspor maçlarına gidip, Vedat'ı canlı olarak izlemeyi planlıyorum."

İNGİLTERE DÖNÜM MAÇIDIR

"VEDAT Muriqi, Türkiye Ligi'nde gösterdiği performansı Avrupa'da da sergileyebilirse rahatlıkla 20 milyon Euro üzeri bir bonservis değerine ulaşabilir. Dilerim Kosova bizi geçemez ama eğer geçer ve Avrupa Şampiyonası'nda oynarlarsa orada göstereceği performansla seneye Fenerbahçe formasını giymeyecektir. 2 gol attığı, bir de asist yaptığı, üstelik bunları deplasmanda yaptığı İngiltere maçı bence kariyeri için önemli bir dönüm noktası oldu. O maçla herkesin takibine girmiştir."

23 MAÇ 15 GOL

F.Bahçe'nin Ç.Rize'den aldığı Vedat Muriqi, yıllık 1.8 milyon Euro garanti ücret ve maç başı para ile 4 yıllık imza atmıştı. 26 yaşındaki golcü, 16 lig maçında 10 gol, 3 asistle oynadı. Türkiye Kupası'nda 1 karşılaşmaya çıkıp bir gol, bir asiste imza attı. Kosova Milli Takım formasıyla ise 6 maçta 4 gol, 2 asistle takımını sırtladı.

(Sabah)

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