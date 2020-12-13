Milli sporcumuz Artistik Cimnastik'te altın madalya kazandı

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Galatasaray'ın eski futbolcularından Olcan Adın, Yeni Malatyaspor'un deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sırasında Sarı-Lacivertlilere gönderme yaptı. Olcan Adın'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı.
Devre arası transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray, üç eski futbolcusu Henry Onyekuru, Jean Michael Seri ve Garry Rodrigues için gün sayıyor.
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde BB. Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'ndaki maçı deplasman ekibi 1-0 kazanırken, teknik direktör Hüseyin Çimşir, Erzurumspor'un başında çıktığı 3. maçı da kaybetti.
Fenerbahçe'de 100'den fazla maça çıkan ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Abdülkerim Durmaz, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından teknik heyete ateş püskürdü. Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı'yı hedef alan Durmaz, “Samandıra'da ne iş yapıyorsunuz, utanmazlar!” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin Çek sol beki Filip Novak, Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Zeki Yavru ile gülerken ekrana yansıyan görüntüsü sebebiyle özür diledi.
Galatasaray'dan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Emre Akbaba, ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmiş ve oyuncuyla TL üzerinden yeni sözleşme yapılması planlanmıştı ancak Udinese'nin başarılı futbolcuya talip olması tüm planları bir anda değiştirdi. İtalyan ekibi yüksek bir bonservis teklifi yapar, Fatih Terim'den de transfere onay çıkarsa Emre Akbaba İtalya'nın yolunu tutacak.