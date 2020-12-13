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aksam.com.tr
  • 13 Aralık 2020 Pazar 18:10
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Milli sporcumuz Artistik Cimnastik'te altın madalya kazandı

Milli sporcumuz Artistik Cimnastik'te altın madalya kazandı

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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.

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Milli sporcudan şampiyonada altın madalya
Milli sporcudan şampiyonada altın madalya

Milli sporcudan şampiyonada altın madalya

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Fener paylaşımı olay oldu! Anında binlerce beğeni
Fener paylaşımı olay oldu! Anında binlerce beğeni

Fener paylaşımı olay oldu! Anında binlerce beğeni

Galatasaray'ın eski futbolcularından Olcan Adın, Yeni Malatyaspor'un deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sırasında Sarı-Lacivertlilere gönderme yaptı. Olcan Adın'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı.

Büyük bomba! Devre arasında geri dönüyor
Büyük bomba! Devre arasında geri dönüyor

Büyük bomba! Devre arasında geri dönüyor

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Hüseyin Çimşir 3'te 0 yaptı! Erzurumspor yine mağlup
Hüseyin Çimşir 3'te 0 yaptı! Erzurumspor yine mağlup

Hüseyin Çimşir 3'te 0 yaptı! Erzurumspor yine mağlup

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde BB. Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kazım Karabekir Stadı'ndaki maçı deplasman ekibi 1-0 kazanırken, teknik direktör Hüseyin Çimşir, Erzurumspor'un başında çıktığı 3. maçı da kaybetti.

Abdülkerim Durmaz ağır konuştu: Utanmazlar!
Abdülkerim Durmaz ağır konuştu: Utanmazlar!

Abdülkerim Durmaz ağır konuştu: Utanmazlar!

Fenerbahçe'de 100'den fazla maça çıkan ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Abdülkerim Durmaz, Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından teknik heyete ateş püskürdü. Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı'yı hedef alan Durmaz, “Samandıra'da ne iş yapıyorsunuz, utanmazlar!” ifadelerini kullandı.

Ve Novak'tan açıklama geldi! Taraftarları öfkelendirmişti
Ve Novak'tan açıklama geldi! Taraftarları öfkelendirmişti

Ve Novak'tan açıklama geldi! Taraftarları öfkelendirmişti

Fenerbahçe'nin sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin Çek sol beki Filip Novak, Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı Zeki Yavru ile gülerken ekrana yansıyan görüntüsü sebebiyle özür diledi.

Tüm planlar bir anda altüst oldu! İşte Emre Akbaba'nın yeni takımı
Tüm planlar bir anda altüst oldu! İşte Emre Akbaba'nın yeni takımı

Tüm planlar bir anda altüst oldu! İşte Emre Akbaba'nın yeni takımı

Galatasaray'dan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Emre Akbaba, ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmiş ve oyuncuyla TL üzerinden yeni sözleşme yapılması planlanmıştı ancak Udinese'nin başarılı futbolcuya talip olması tüm planları bir anda değiştirdi. İtalyan ekibi yüksek bir bonservis teklifi yapar, Fatih Terim'den de transfere onay çıkarsa Emre Akbaba İtalya'nın yolunu tutacak.
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