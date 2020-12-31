  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Aralık 2020 Perşembe 10:10
  • |
  • Son Güncelleme:

Milli sporcularımızı pandemi de durduramadı

Milli sporcularımızı pandemi de durduramadı

Paylaş

DHA

Koronavirüs pandemisi 2020 yılında eşi görülmemiş şekilde tüm spor organizasyonlarını aylarca durdurup, Tokyo Olimpiyatları dahil dev organizasyonları erteletirken, İzmirli sporcular yıl içinde seyahat yasaklarının kalkması sonrası şampiyonluklara damga vurdu.

Son yıllarda elde ettikleri başarılarla yalnız İzmir'in değil tüm Türkiye'nin gururu olan genç sporculardan Emre Sakçı, yüzmede Macaristan'da ekim ve kasım aylarında düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 3 Avrupa rekoru birden kırdı. 2021'de ülkemizi ilk kez olimpiyatlarda da temsil etmeye hazırlanan Emre, 50 metre kısa kulvar kurbağalamada 26 Ekim'de 25.50, 4 Kasım'da 25.29'la iki Avrupa rekoru kırıp, Günay Afrikalı Cameron van der Burgh'un 25.25'lik Dünya rekorunun yalnız 4 salise gerisinde tarihin en iyi ikinci derecesini yaptı.

Aynı organizasyonda 10 Kasım'da da 100 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa rekoru kıran Emre, İzmir'in 30 Ekim'de yaşadığı 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi dönemine gelen yarışlarda doğup büyüdüğü kenti de unutmayıp göğsüne İzmir yazdı. Artistik cimnastikte 2019'da Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, Mersin'de aralık ayı içinde ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda halkada altın kazanarak Avrupa'da da bir ilki başardı. Aynı organizasyonda daha önce Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk erkek cimnastikçi olan İzmirli Ferhat Arıcan da paralelde altın, kulplu beygirde bronz madalya kazanarak ülkemize çifte gurur yaşattı. 5 sponcusundan 4'ünü İzmir'de yetişen isimlerin oluşturduğu Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı şampiyona ilk kez gümüş madalya kazandı.

GÖKSU TARİH YAZDI

Türk spor tarihinde olimpiyatlara giden ilk kadın cimnastikçi olan Göksu Üçtüş Şanlı, Mersin'deki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda yine tarih yazdı. Aynı zamanda 5 yaşında bir kız annesi olan Göksu, Mersin'deki Avrupa Şampiyonası'nda yer aletinde boynuna taktığı gümüş madalyayla kadınlarda yine tarihi bir ilki başardı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe'nin 4 yıldızına kanca
F.Bahçe'nin 4 yıldızına kanca

F.Bahçe'nin 4 yıldızına kanca

Galatasaray adım adım Diego Costa'ya yaklaşıyor
Galatasaray adım adım Diego Costa'ya yaklaşıyor

Galatasaray adım adım Diego Costa'ya yaklaşıyor

Beşiktaş'ın transferde yeni yıl bombası belli oldu
Beşiktaş'ın transferde yeni yıl bombası belli oldu

Beşiktaş'ın transferde yeni yıl bombası belli oldu

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe yönetiminden transferde son bir kıyak
Fenerbahçe yönetiminden transferde son bir kıyak

Fenerbahçe yönetiminden transferde son bir kıyak

Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.

Stopere Pelkas'ın kankası geliyor! İmzalar an meselesi
Stopere Pelkas'ın kankası geliyor! İmzalar an meselesi

Stopere Pelkas'ın kankası geliyor! İmzalar an meselesi

Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.

Abdülkadir Ömür Fransa yolcusu
Abdülkadir Ömür Fransa yolcusu

Abdülkadir Ömür Fransa yolcusu

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü St.Etienne takibe aldı. Ömür de yaz transfer döneminde Fransa'nın yolunu tutacak.

Fenerbahçe 2 'sniper' peşinde
Fenerbahçe 2 'sniper' peşinde

Fenerbahçe 2 'sniper' peşinde

Masada Costa, Hulk ve Jese Rodriguez gibi bonservissiz isimlerin yanında Bakasetas ve Visca gibi ligin ustaları var. Sürpriz isimlerle de görüşülüyor.

Fenerbahçe'nin Max Kruse'ye ödeyeceği tazminat ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Max Kruse'ye ödeyeceği tazminat ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Max Kruse'ye ödeyeceği tazminat ortaya çıktı

Koronavirüs pandemisi döneminde Fenerbahçe'den maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden ve konuyu FIFA'ya taşıyıp 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı rakam ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Alman futbolcuya 3,75 milyon euro ödeyecek.

Jeremain Lens sürprizi! Süper Lig'den talibi çıktı
Jeremain Lens sürprizi! Süper Lig'den talibi çıktı

Jeremain Lens sürprizi! Süper Lig'den talibi çıktı

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, transfer harekatına başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.