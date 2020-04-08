Milli sporcular evlere konuk oluyor

Serilerin ilkinde badminton branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olan Neslihan Yiğit, Spor İstanbul’un sosyal medya hesabından tüm katılımcılara egzersiz yaptıracak.
Spor İstanbul, başarılarıyla uluslararası arenada Türkiye’yi onurlandıran sporcuların videolarını her perşembe paylaşmaya devam edecek. İlk olarak, badmintoncu Neslihan Yiğit ile başlayacak seriler, her hafta farklı milli sporcunun katılımıyla devam edecek. Önümüzdeki haftanın konuğu ise Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda kota mücadelesini sürdüren İstanbul BBSK’nın başarılı karatecisi Meltem Hocaoğlu Akyol olacak.
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, 2012 Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil ederek, badminton branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olma başarısına ulaştı. Mersin’in ev sahipliğindeki 2013 Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden sporcu, tek ve çift kadınlarda Özge Bayrak ile şampiyonluğu elde etti. Yiğit, 2014 yılının ağustos ayında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 2016 Rio Olimpiyatları yolunda madalya vadeden 16 altın çocuk arasında yer aldı.
2020 Tokyo Olimpiyatları için de kota almayı başaran başarılı sporcu, 2021 yılına ertelenen dev organizasyon için hazırlıklarına yoğun olarak devam ediyor.
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