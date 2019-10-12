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  3. Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, halka aleti finali yapıldı.

İbrahim Çolak, 14.933'lük derecesiyle şampiyon olurken, cimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli cimnastikçi ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

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