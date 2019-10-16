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  3. Milli Savunma Bakanlığı'ndan milli sporcularımızla ilgili duygulandıran video

Milli Savunma Bakanlığı'ndan milli sporcularımızla ilgili duygulandıran video

Milli Savunma Bakanlığı'ndan milli sporcularımızla ilgili duygulandıran video

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza ‘MehmetçiğeSelamGönder’ etiketiyle bir video yayımladı. Duygulandıran video anında binlerce beğeni ve yorum aldı.

Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik, kendilerine "asker selamı" ile desteklerini ileten milli sporculara ve A Milli Futbol Takımı'na, Suriye'nin Tel Abyad kentinden gönderdikleri video ile teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla Mehmetçik'e destek olanlara selamlarını iletti. "Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" notuyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Tel Abyad'da çekilen görüntülerine yer verildi. Videoda komandoların, "Şampiyon olan milli sporcularımızın ve Milli Takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun. Komando" şeklindeki sözleri yer aldı.

"MehmetçiğeSelamGönder" etiketiyle Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'e yönelik sosyal medyada destek kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

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