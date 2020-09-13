Milli Savunma Bakanlığı'ndan Aytemiz Alanyaspor'a teşekkür

AKŞAM

Milli Savunma Bakanlığı, kamuflajlı forma hazırlatarak bu formadan elde edilecek gelirin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı alan Aytemiz Alanyaspor'a teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı, forma gelirlerinin yüzde 10’unu Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını açıklayan Aytemiz Alanyaspor’a teşekkür etti. Açıklamada, “Kamuflajlı formamız, yalnızca Alanyaspor’umuzun değil, vatanını, milletini ve askerini seven her bir vatandaşımızın da ikinci formasıdır” diyerek hepimizi gururlandıran, elde edilecek gelirlerin yüzde 10’unu da Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağını duyuran Aytemiz Alanyaspor’u, bu örnek davranışından ötürü kutluyor ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadeleri yer aldı. Alanyaspor’un bu davranışından duyulan mutluluğun da ifade edildiği açıklamada, bu davranışın herkese örnek olması gerektiği de belirtildi.

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