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aksam.com.tr
  • 09 Ekim 2020 Cuma 10:30
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Milli performans sonrası Ozan Tufan için devler takipte

Milli performans sonrası Ozan Tufan için devler takipte

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Almanya maçındaki performansı ve müthiş golüyle alkış alan Ozan Tufan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa devi, tecrübeli orta saha oyuncusunu yakın takibe aldı.

Almanya maçındaki göz kamaştıran performansını şık golle süsleyen Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım ve F.Bahçe'de kaptanlığa kadar yükselen Ozan Tufan, sadece saha içine odaklandı.

"Son dönemde Türkiye'nin en çok eleştirilen oyuncularından olabilirim. Gençliğimden bu yana dönem dönem böyle sıkıntılar yaşadım" diyen orta saha oyuncusu, bu durumun artık kendisini yıpratmadığını ve kendi yolunda ilerlediğini söylerken şu sözlerle içini döktü:

"Eleştiriler konusunda büyük tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Benim hakkımda söylenenlerin hangisinin iyiliğim için, hangisinin kötülüğüm için olduğunu biliyorum. Bu yüzden eleştiriler benim için sıradanlaştı. Tüm bunlara kulağımı tıkıyorum. Ve sadece işime odaklanıyorum. Gelişimim için her gün daha fazla ne yapabilirim bunu düşünüyorum. Ve bu süreç benim gelişimime de büyük katkı sağlıyor."

Bu arada daha önce, Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine giren Ozan Tufan'ın artan performansı yeniden yurt dışı kapılarını açtı.

Bayern Münih'in radarında

Milliyet'in haberine göre; başta Bayern Münih idarecileri olmak üzere Bundesliga ekiplerinin Ozan'ı daha da yakından izleyecekleri vurgulandı.

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