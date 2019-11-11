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Milli mesai başladı

Milli mesai başladı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık tutuldu.

İdman öncesi Şenol Güneş, futbolcular ile saha ortasında kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplatının ardından futbolcular ve teknik ekip, takım fotoğrafı çektirdi.

Ay-yıldızlılarda sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu, takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Tedavileri süren İrfan Can Kahveci ve Burak Yılmaz da fotoğraf çekiminin ardından salonda çalışmak için sahadan ayrıldı.

Kulüplerinde maçlarını dün oynayan Mert Günok, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Efecan Karaca, Sinan Bolat ve Uğurcan Çakır ise takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı.

Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Ümit Milli Takım'dan kadroya dahil edilen Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır da idmanda yer aldı.

Koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, üç takım halinde gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmaları yapıldığı belirtildi.

İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın akşam geçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


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