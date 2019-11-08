Milli mesai 11 Kasım'da başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen futbolcular, kulüp takımlarıyla hafta sonunda oynayacakları maçların bitiminin ardından, mümkün olan en kısa sürede Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te bu tesisteki Orhan Saka Konferans Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, kampın ilk antrenmanını da aynı gün Riva'da gerçekleştirecek.

Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 13 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, İzlanda maçının son provasını da saat 19.30'da bu statta yapacak.

Türkiye-İzlanda karşılaşması, 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Andorra ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 15 Kasım Cuma günü İstanbul'dan İspanya'nın Barcelona kentine gidecek ve buradan Andorra'ya geçecek.

Şenol Güneş, bir futbolcusuyla 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 21.30'da maçın oynanacağı Ulusal Stadyum'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, Andorra maçı öncesindeki son çalışmasını da TSİ 22.00'de bu statta yapacak.

Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele, 17 Kasım Pazar günü TSİ 22.45'te oynanacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Andorra maçının ardından kara yoluyla Andorra'dan Barcelona'ya geçecek, buradan da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a dönecek.

H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda'dan puan veya puanlar aldığı takdirde Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek.

Bu arada Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Geçirdiğim ağır zatürre hastalığımın tedavisi devam etmektedir. Maalesef kadroda yer alamıyorum. Milli takıma İzlanda ve Andorra maçlarında başarılar diliyorum ve Avrupa Şampiyonası'nı garantilemesini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.