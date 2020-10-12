Milli maçta sakatlanan Marcel Tisserand'ın durumu ciddi değil

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Marcel Tisserand, Demokratik Kongo'nun Burkina Faso ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.
Başarılı savunmacı, ayak bileğinin burkulmasıyla yerde kaldı. Tisserand, mücadeleye devam edemedi ve kenara geldi.
Yapılan ilk muayenede, 27 yaşındaki stoperin durumunun ciddi olmadığı belirlendi.
Oyuncunun durumunu yakından takip eden Sarı-Lacivertliler, bu haberle rahat bir nefes aldı. Kongo, maçı 3-0 kaybetti.
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.
Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.
Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.
Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni çıkan ve düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, milli arada kendine geldi. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'a ‘hazırım' mesajı verdi.
Süper Lig'in ilk 4 haftasında takımını farklı formasyonlarla sahaya süren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında kafasındaki oyun planını ilk kez uyguladı.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, Marcao ile bir toplantı yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi.