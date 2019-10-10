Milli maç şifresiz mi, hangi kanalda? Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta? İşte bilgiler..

Milli maç şifresiz mi, hangi kanalda? sorusu futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takımı grubunun 7. maçında Arnavutluk ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Milli takımda aday kadroya çağırılan ancak sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, dışında eksik bulunmuyor. Nefeslerin tutulduğu Türkiye Arnavutluk maçı için geri sayım başladı. Milli maç şifresiz mi, hangi kanalda? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cuma günü EURO 2020 Elemeleri'nde Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Arnavutluk ile karşılaşıyor. Mücadele saat 21:45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK ADAY KADROSU ŞU ŞEKİLDE:

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

İSTATİSTİKLER NASIL?

Arnavutluk ile oynadığı son dört maçın üçünü kazanan Türkiye, rakibini daha önceki yedi karşılaşmada sadece iki kez mağlup edebilmişti. Arnavutluk'un bugüne kadar Türkiye karşısında aldığı dört galibiyetin üçü deplasmanda geldi. Türkiye, Arnavutluk'u konuk ettiği son dört karşılaşmanın üçünde sahadan yenik ayrıldı. Tarihinde Arnavutluk ile oynadığı yedi resmi maçın beşini kazanan Türkiye, bu karşılaşmaların dördünde kalesini gole kapadı.

Arnavutluk, Türkiye'yi yendiği dört maçta da rakibine en az ikişer gol attı. Toplamda ise rakibinden daha az galibiyet almasınarağmen fileleri daha fazla havalandırmayı başardı. Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa'nın ardından en fazla orta yapan iki takım Türkiye ve Arnavutluk. Euro 2020 Eleme gruplarında şu ana kadar kafayla en fazla gol atan takım Türkiye. Arnavutluk ise henüz kalesinde kafa golü görmedi. Euro 2020 Eleme gruplarında oynanan maçların ikinci yarılarında gol yemeyen sadece üç takım var: Türkiye, Belçika & Ukrayna. Türkiye'nin Arnavutluk'a attığı son dört golün üçünde asisti yapan oyuncu Cenk Tosun'du. Milli formayla şu ana kadar 15 golü bulunan Cenk, henüz Arnavutluk filelerini havalandıramadı. Euro 2020 Eleme gruplarında Arnavutluk formasıyla iki ya da daha fazla gol atabilen tek oyuncu Sokol Cikalleshi. Arnavut oyuncu, milli formayla çıktığı son iki maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.