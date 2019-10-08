Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda?

Milli maç ne zaman, saat kaçta? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Türkiye, 11 Ekim Cuma günü sahasında Arnavutluk ve 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile mücadele edecek. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu. Futbolseveler de maçın zamanını,saatini ve kanalını merak ediyor. Milli maç ne zaman, Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü ise Fransa ile karşılaşacak.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Arnavutluk maçı 11 Ekim Cuma günü Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda saat 21:45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK ADAY KADROSU ŞU ŞEKİLDE:

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

''GİDECEĞİMİZ YOLDAKİ EN BÜYÜK ENGEL..''

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçlar için Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya başlayacak. Millilerde hedef iç sahada Arnavutluk’u yenerek deplasmanda Fransa ile final maçına çıkmak. Bu iki önemli karşılaşma öncesi,A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli futbolcu Efecan Karaca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, grupta avantajlı bir konumda bulunduklarını ifade ederek, "2020 Avrupa Şampiyonası’nda olabilmek için altı müsabakayı geride bıraktık. Şimdi önümüzde Arnavutluk ve Fransa maçları var. Kasım ayında da İzlanda ve Andorra maçları var. Şu anda bulunduğumuz yer, avantajlı. Gideceğimiz yoldaki en büyük engel olarak gördüğümüz Arnavutluk maçını oynayacağız. Bu maçı kazandığımızda her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.