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  3. Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya

Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya

Milli judocu Vedat Albayrak'tan gümüş madalya

Brezilya'da düzenlenen grand slam müsabakalarında milli judocu Vedat Albayrak, erkekler 81 kiloda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Brasilia Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde tatamiye çıkan Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo finalinde Japon Takanori Nagase ile karşılaştı.

Normal süresi puansız tamamlanan mücadelenin altın skor bölümünde aldığı son ihtar cezasıyla final müsabakasını kaybeden milli judocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda gümüş madalya aldı.

73 kiloda mücadele eden milli sporcu Bilal Çiloğlu ise 7. oldu.

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