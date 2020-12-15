Milli güreşçimiz dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı

Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Bulgaristanlı Yaneva'ya mağlup olarak gümüş madalya elde etti.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 72 kiloda mindere çıkan Buse Tosun, altın madalya maçında Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva ile karşılaştı.
Rakibine 5-2 mağlup olan Buse Tosun, dünya ikinciliği elde etti.
Buse Tosun, Hindistan'dan Preet Kaur Gursharan, Rusya'dan Evgeniia Zakharcenko ve Ukraynalı Alla Belinska'yı yenerek turnuvada adını finale yazdırmıştı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Beşiktaş, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin gündemi ve takımın son durumu üzerine FB TV'ye açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 3-3 sona erdi. Maçın son anlarında attığı golle karşılaşmanın uzamasını sağlayan Bursaspor, uzatmanın ilk devresinde bulduğu golle de 4-3 öne geçti. Göztepe, 4-4'ü yakalasa da Bursaspor, uzatmanın son anlarında bir kez daha öne geçti ve maçtan 5-4 galip ayrıldı.
THY Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Olimpia Milano'ya 79-71 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sezonki 9. kez yenilgiye uğradı.
Süper Lig'de ertelenen 6. hafta maçında MKE Ankaragücü konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Ev sahibi ekip ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.