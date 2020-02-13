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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 22:47
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 22:52

Milli güreşçi Yasemin Adar, Avrupa ikincisi oldu

Milli güreşçi Yasemin Adar, Avrupa ikincisi oldu

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde mindere çıkan Yasemin Adar, Rus Ekaterina Bukina'ya 4-3 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun dördüncü gününe, kadınlarda eleme ve final müsabakalarıyla devam edildi.

Şampiyonaya unvanını korumak için gelen Yasemin Adar, Rus Ekaterina Bukina ile karşılaştığı kadınlar 76 kilo finalini, 4-3 kaybetti.

Daha önce 4 kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin, bu sefer gümüş madalyayla yetindi. 

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