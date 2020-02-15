Milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa ikincisi oldu

Ankaragücü-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Başkent deplasmanında Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.