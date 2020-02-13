Milli güreşçi Bediha Gün Avrupa üçüncüsü oldu

Fenerbahçe, Ankaragücü maçı öncesi Garry Rodrigues’ten gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen başarılı futbolcu, Galatasaray derbisi de dahil 3 maçı kaçıracak.

Trabzonspor kupada yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda B.B. Erzurumspor'u 4-1 mağlup etti. Bordo-Mavililer bu sonuçla kupada yarı finale yükselip Fenerbahçe'nin rakibi oldu.