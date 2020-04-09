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aksam.com.tr
  • 09 Nisan 2020 Perşembe 13:30
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  • 09 Nisan 2020 Perşembe 14:01

Milli futbolcumuz Yunus Mallı, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı

Milli futbolcumuz Yunus Mallı, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı

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Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın koronavirüs sebebiyle evinde karantinada olduğu açıklandı. Açıklamayı yapan Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, oyuncunun idmanlara katılamadığını belirtti. Öte yandan Fischer, konunun gazeteciler tarafından bilindiğini sandığını ifade edip basın mensuplarından bu haberi kendilerine saklamaları konusunda ricada bulundu.

Alman basınında yer alan haberlerde, Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer'in, 28 yaşındaki oyuncunun karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladığı belirtildi.

Fischer'in, Yunus Mallı'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermediği ifade edildi.

Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.

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