Milli eskrimci Semih Akküncü balkonda idman yapıyor

Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Semih Akküncü (15), koronavirüs önlemleri kapsamında evinden dışarı çıkmıyor. 5 yıl önce başladığı eskrim sayesinde ulusal ve uluslararası turnuvalara katılma imkanı bulan Akküncü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Eskrim Spor Kulübü oyuncusu olarak müsabakalara katılıyor.
Koronavirüs nedeniyle spor salonlarının kapandığını hatırlatan Akküncü, antrenmanlarını evinin balkonunda sürdürmek zorunda kaldığını belirtti. Akküncü, “Ben bu spora 5 yıl önce başladım ve ilk maçımda Alanya’da uluslararası bir turnuvada süper minikler kategorisinde 8’inci oldum. Türkiye şampiyonalarına katıldım ve çeşitli yarışlarda ikinciliklerim var. Önceki yıl Hırvatistan’da Avrupa Şampiyonası vardı ve orada miniklerde Avrupa üçüncüsü oldum. Hedefim ’2020 Dakar Gençlik Olimpiyatları’na katılmak ve tüm gücümle çalışıyorum. Malum, spor salonlarımız kapandı ve dışarı çıkmak da tehlikeli olduğu için evimin balkonuna ekipmanımı kurdum. Babamla birlikte karşıma hedef koydum ve bunun üzerinde hareketlerimi kolayca yapıyorum. Çalışmalarını her koşulda sürdürüyorum” diye konuştu.
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