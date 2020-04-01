Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de tekvandoculardan

Federasyondan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya, Metin Şahin'in çağrısıyla tekvando ailesinin de yoğun bir katılım gösterdiği belirtildi.
Metin Şahin, sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Gün birlik olma günü, olmayanla paylaşma günü. Ben de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak 1 aylık maaşımla katılıyorum. Tekvando ailemizden de desteklerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Şahin'in bu mesajından sonra, Ali Şahin ile Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan sporcular Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş'un, olimpik maaşlarından kampanyaya destek verdikleri kaydedildi.
Tekvando camiasından çok sayıda antrenör, hakem ve sporcunun da Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldıkları aktarıldı.
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