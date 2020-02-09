Milli boksörlerden Macaristan'da 3 madalya

Türkiye Milli Takımı, 64. Uluslararası Bocskai Boks Turnuvası'nda bir altın, 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 33 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen turnuva, final müsabakalarıyla sona erdi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlık faaliyetleri kapsamında yer alan turnuvada 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Fin rakibi Elina Gustafsson'u yenerek altın madalya elde etti.
Kadınlar 75 kiloda Şennur Demir ve erkekler 81 kiloda Bayram Malkan ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadele Yatabare ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.Süper Lig'de 21. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Süper Lig'in köklü ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.
Sezon başında büyük umutlarla fahiş transfer ücretiyle Fiorentina'nın yolunu tutan Franck Ribery, sakatlığı dolayısıyla uzun bir süredir takımının formasını giyemiyor. Fransız yıldız, bir anlamda Galatasaraylı Falcao ile ortak bir kader yaşıyor.
Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı ve kritik maç 2-2'lik eşitlik ile sona erdi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularına Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız devam etmeleri gerektiğini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve 2-0 kaybedilen Alanyaspor maçında ilk 11 başlayan 9 oyuncuya Kasımpaşa karşısında görev vermeyi düşünmeyen Terim'in, Kasımpaşa karşısında sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı.
Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart, kaleci Altay’ı ceza sınırına getirdi. Eğer genç eldiven, gelecek hafta Ankaragücü karşısında da kart görürse, bir sonraki hafta Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 5 önemli karşılaşmaya çıkacak. Ligin 22. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, ardından sırasıyla Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray ile karşı karşıya gelecek