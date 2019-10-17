Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Ünal Karaman'ı ziyaret etti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ünal Karaman ile bir araya gelen Sürmeneli'ye antrenörü Cahit Süme de eşlik etti.

Karaman, dünya şampiyonu milli boksör Sürmeneli'yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Sporun her dalında yarışan ve başarıyı amaçlayan gençleri takdir ettiğini ifade eden Karaman, "Özellikle de kız çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Busenaz, Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Umarım olimpiyatlarda da aynı başarıyı gösterecek ve ülkemizi hakkıyla temsil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.