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  3. Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den maratonda Avrupa rekoru

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den maratonda Avrupa rekoru

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den maratonda Avrupa rekoru

Valencia Maratonu'nu 2.04.16'lık derecesiyle tamamlayan milli sporcu, Muhammed Farah'a ait Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu.

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Valencia Maratonu'nda 2.04.16'lık derecesiyle Avrupa rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki milli atletin, İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirilen altın etiketli maratonda kırdığı Avrupa rekoru, 2.05.11 ile Büyük Britanyalı sporcu Muhammed Farah'a aitti.

Kaan Kigen Özbilen, Valencia'da yarı maratonu 61.59 ile geçerken, finişe de 2.04.16'lık dereceyle ulaştı. Her kilometreyi 2 dakika 58 saniye ortalamayla geçen Kaan, yarışı da ikinci sırada noktaladı.

Milli atletin 2.04.16'lık derecesi, 2019 dünya listesinde 10. sıraya yazılırken, performansı Avrupa Atletizm Birliği tarafından da duyuruldu.

(AA)


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