  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 15:50
  • |
  • 10 Ocak 2020 Cuma 15:50

Milli atıcı Nur Banu Özpak gözünü Tokyo'ya dikti

Milli atıcı Nur Banu Özpak gözünü Tokyo'ya dikti

Paylaş

Azerbaycan'da 2017'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan Nur Banu Özpak yeni şampiyonluklara hazırlanıyor.

2017'de Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan milli atıcı Nur Banu Özpak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı ve şampiyonluğu hedefliyor.

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü yüksek lisans öğrencisi 23 yaşındaki Nur Banu Özpak, babasının desteğiyle 2010 yılında atıcılıkla ilgilenmeye başladı.

Nur Banu, ilk atışını Meram ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki poligonda, Trap-Skeet Milli Takımlar Antrenörü Ali Rıza Bilgin ile gerçekleştirerek bu spora adım attı.

Kısa zamanda gösterdiği başarılı performansla 2011 yılında milli takıma seçilen, yurt içi ve yurt dışında çeşitli ödüller alan Nur Banu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özveriyle hazırlandığı İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldığını, ancak olimpiyat kotasını alamadığını söyledi.

Kotayı kazanamamasının kendisinde olumsuz bir etki oluşturmadığını, aksine daha çok hırslandığını belirten Nur Banu Özpak, şunları kaydetti:

"2016 Azerbaycan Gençler Dünya Kupası bireysel dünya üçüncülüğü, 2016 Azerbaycan Gençler Dünya Kupası takım birinciliği, 2016 Almanya Gençler Dünya Kupası takım üçüncülüğü, 2016 İtalya Avrupa Şampiyonası takım üçüncülüğü, 2017 Azerbaycan İslami Dayanışma Oyunları bireysel birinciliği ve 2017 Azerbaycan İslami Dayanışma Oyunları karma takım üçüncülüğü gibi başarılar elde ettim. Düşüncelerimde karamsarlığa yer yok. Bu sporu severek yapıyorum ve Ali hocamla sıkı bir şekilde çalışıyoruz. 2020 yılında kota için 3 yarışmamız daha var. Bu yarışmalar için hazırlanıyorum, inşallah kotayı alacağımı düşünüyorum."

Nur Banu, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve şampiyonluk kazanmak olduğunu ifade ederek, bunun için canla başla çalıştığını vurguladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Gaziantep FK'da kaleci Lontigkin ile yollar ayrıldı

title

Ahmet Ağaoğlu: 'Ne gündemimize geldi ne de bir görüşme oldu'

title

Mehmet Özdilek ikinci devreye iddialı gireceklerini söyledi

Cenk Tosun´un Yeni Takımı Belli Oldu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan flaş Arda Turan açıklaması
Galatasaray'dan flaş Arda Turan açıklaması

Galatasaray'dan flaş Arda Turan açıklaması

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.

Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu

Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu

Everton'da istediği şans bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralandı.

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a mesaj
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a mesaj

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a mesaj

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da bir basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe harcama limiti problemini ortadan kaldırdı
Fenerbahçe harcama limiti problemini ortadan kaldırdı

Fenerbahçe harcama limiti problemini ortadan kaldırdı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç devre arası çok açılmadan 2-3 transfer daha yapacak formülü buldu. Başkan sahibi olduğu Yapı Kredi ve bir leasing firmasıyla yapılandırma konusunda anlaşma sağladı. Kulübün harcama limiti artı 40 milyon TL oldu.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması
Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Talisca transferi hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da 4 yıldız Antalya kapında yok!
Galatasaray'da 4 yıldız Antalya kapında yok!

Galatasaray'da 4 yıldız Antalya kapında yok!

Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu. Buna göre kadro dışı olan Nzonzi'nin yanı sıra ağır enfeksiyon geçirdiği açıklanan Onyekuru kafilede yer almadı. Babel transfer görüşmeleri, Andone de sakatlığı sebebiyle kampa katılmayan isimler.

Şenol Güneş'ten Süper Lig takımlarına ziyaret
Şenol Güneş'ten Süper Lig takımlarına ziyaret

Şenol Güneş'ten Süper Lig takımlarına ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Trabzonspor'un kamplarını ziyaret etti.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.