Milli aradan sonra bambaşka Beşiktaş: Hızlı hücum ve pas

AVCI'NIN KAFASINDAKİ 11 BELLİ

Bu arada milli arada boş durmayan Avcı, Diaby ve N'Koudou gibi hızlı oyuncularla özellikle iç sahada puan kaybetmemeyi hedefliyor. Avcı'nın Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Diaby, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou ve Burak'ı ideal 11 olarak gördüğü ortaya çıktı.

TAKIMA ÇABUK ALIŞTI

Bu arada Beşiktaş'ın yeni transferlerinden olan N'Koudou takıma çok çabuk uyum sağlamayı başardı.

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