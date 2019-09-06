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  3. Milli aradan sonra bambaşka Beşiktaş: Hızlı hücum ve pas

Milli aradan sonra bambaşka Beşiktaş: Hızlı hücum ve pas

Milli aradan sonra bambaşka Beşiktaş: Hızlı hücum ve pas

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı milli aradan sonra hücum gücüyle ön plana çıkmayı hedefliyor. Hızlı ve pas trafiği yüksek bir oyun isteyen Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda motivasyon çalışmalarına da önem veriyor. İlk 3 haftada 5 puanı sahada bırakan oyuncularının konsantrasyonunu yüksek tutmak isteyen Abdullah Avcı'nın arkadaşlık ortamının gelişmesi için çaba harcadığı öğrenildi.

AVCI'NIN KAFASINDAKİ 11 BELLİ

Bu arada milli arada boş durmayan Avcı, Diaby ve N'Koudou gibi hızlı oyuncularla özellikle iç sahada puan kaybetmemeyi hedefliyor. Avcı'nın Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Diaby, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou ve Burak'ı ideal 11 olarak gördüğü ortaya çıktı.

TAKIMA ÇABUK ALIŞTI

Bu arada Beşiktaş'ın yeni transferlerinden olan N'Koudou takıma çok çabuk uyum sağlamayı başardı.

(Takvim)

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