Milli ara sonrası statlara yüzde 10 kapasiteyle seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli ara sonrası seyircisiz maçlarla ilgili flaş bir adım atacak. Yapılan yönetim kurulu toplantısından, önümüzdeki haftadan itibaren lig maçlarına taraftar alınması kararı çıktı. Buna göre kulüpler, stat kapasitelerinin yüzde 10'u kadar taraftara tribünlerde yer verilebilecek. Bunun yanı sıra localara da seyirci alınacak.
TFF Yönetimi, sezon başında yaptığı açıklamada ekim ayından itibaren statlara kapasitenin yüzde 30'u kadar taraftar alınacağını açıklamış ancak Bilim Kurulu'nun tavsiyesi sonrası bunda geri adım atılmıştı.
Fenerbahçe'nin Yunanistan'ın PAOK takımından kadrosuna kattığı Dimitri Pelkas'ın transferine yönelik ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.
Bugün saat 23:59'a kadar kadrosundaki 15 yabancı futbolcuyu 14'e indirmek zorunda olan Galatasaray, Ozornwafor'u dışarıda bırakma kararı aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "İstenen transfer yapılmadı" mazeretine takılmadan yoluna devam edecek, şampiyonluk mücadelesi verecek. Fatih Terim, en az kayıpla gidip, polemik yapılan isimleri kazanmaya çalışacak.
Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak kusursuz bir operasyona imza atan Fenerbahçe'de başrolü şüphesiz Emre Belözoğlu oynadı. Birçok yıldızı Sarı-Lacivertlilere gelmesi konusunda ikna eden Belözoğlu, “Alo, ben Emre abin” cümlesiyle yeni görevinin ilk senesinde fenomen haline geldi.
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Sarı-lacivertli ekip yaptığı transferlerden sonra çok iddialı bir kadroya ulaştı. Teknik Direktör Erol Bulut'un elinde sahaya süreceği iki tane güçlü ilk 11 oluştu.