Milli ara sonrası statlara yüzde 10 kapasiteyle seyirci alınacak

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli ara sonrası lig maçlarına statların yüzde 10 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar verdi. Öte yandan localara da seyirci alınacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli ara sonrası seyircisiz maçlarla ilgili flaş bir adım atacak. Yapılan yönetim kurulu toplantısından, önümüzdeki haftadan itibaren lig maçlarına taraftar alınması kararı çıktı. Buna göre kulüpler, stat kapasitelerinin yüzde 10'u kadar taraftara tribünlerde yer verilebilecek. Bunun yanı sıra localara da seyirci alınacak.



TFF Yönetimi, sezon başında yaptığı açıklamada ekim ayından itibaren statlara kapasitenin yüzde 30'u kadar taraftar alınacağını açıklamış ancak Bilim Kurulu'nun tavsiyesi sonrası bunda geri adım atılmıştı.