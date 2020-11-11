Milli ara sonrası Denizlispor'u zorlu fisktür bekliyor

Antrenmanlara yarın yeniden başlayacak yeşil-siyahlı ekip, milli aranın ardından 9'uncu haftada sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 10'uncu haftada Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Denizlispor, 11'inci haftada şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
12'inci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlılar, 13'üncü haftada sezonun flaş takımı Alanyaspor'u konuk edecek.
Ligde şimdiye kadar oynadığı 7 maçta tek galibiyet elde edip 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Denizlispor'da düz koşulara başlayan Özgür Çek, Sakıb ve Mustafa Yumlu, milli arada takıma katılacak.
Golcü transferi için çalışmalarını epeydir sürdüren Beşiktaş, Mandukic ve Balotelli isimlerini eledi. Siyah-Beyazlıların 1 numaralı hedefi Cenk Tosun.
Trabzonspor, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Başarılı teknik adam, yaptığı kapsamlı sunum ve ortaya koyduğu projelerle Trabzonspor yönetimini mest etti.
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan ve Sivasspor maçında forma giyemeyen Radamel Falcao'nun Kayserispor maçında sahalara döndürülmesi planlanıyor.
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao'ya yeni bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de acil çıkış arayan Kartal'da savunma krizi yaşanıyor. Kovid-19 testleri pozitif çıkan isimlerin, 21 Kasım'daki maçta forma giymeleri zor görünüyor. Arka adalesinde 2. derece zorlanma belirlenen Welinton'un yetişmesi de beklenmiyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan mücadelesi öncesi konuştu: "Her maçı kazanmak durumundayız. FIFA sıralamasına girerken avantajlar yakalayabiliyorsunuz. UEFA Uluslar Ligi'ndeki 2 karşılaşma da önemli. Takımda bazı değişiklikler yapacağız."