Milli ara Denizlispor'a ilaç gibi geldi

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İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir daha sözleşme yenilenmeyen Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig'den başta Galatasaray ile de anılan yıldız için tarih bile belli oldu! İşte detaylar...

Liverpool'un 7-2'lik yenilgisi Fenerbahçe'yi yaktı! Liverpool'un 7-2'lik yenilgisi Fenerbahçe'yi yaktı! Türkiye'de yaz ayı transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'nin Xherdan Shaqiri transferinin son anda yattığı ortaya çıktı. İsviçreli yıldız ve Liverpool ile kiralama konusunda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Jürgen Klopp'un son anda karar değiştirmesiyle transferi gerçekleştiremedi. Fenerbahçe, Shaqiri için devre arasında bir hamle daha yapacak.

F.Bahçe ve Beşiktaş boştaki Welbeck için kapışıyor F.Bahçe ve Beşiktaş boştaki Welbeck için kapışıyor Danny Welbeck'in Watford'la olan sözleşmesini feshederek boşa çıkması Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın iştahını kabarttı.

Elneny Beşiktaş'a bu yüzden gelmiş! Elneny Beşiktaş'a bu yüzden gelmiş! Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Mohamed Elneny, kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmak için Siyah-Beyazlılara geldiğini açıkladı.

Galatasaray'da çanlar iki yıldız için çalıyor Galatasaray'da çanlar iki yıldız için çalıyor Galatasaray'da çanlar iki yıldız için çalıyor. Fatih Terim, yetersiz performansları yüzünden büyük tepki toplayan iki oyuncuyla görüşerek sahaya konsantre olmalarını isteyecek. Olumlu bir değişim gözlenmezse ikisi de kadro dışı bırakılacak.