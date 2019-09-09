'Milletimizi bu şekilde temsil edemeyiz'

AKŞAM

ANDORRA karşısında 89. dakikada Milli Takımımız’ı galibiyete taşıyan golü kaydeden Ozan Tufan, Habertürk’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sakatlığına rağmen 60. dakikada oyuna giren Ozan Tufan, “Gol bulmamız gerekiyordu ancak bir yandan da kontrataklara dikkat etmemiz gerekiyordu. Çünkü iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyemem. Kimseyi küçümsemem ancak rakibimiz Andorra’ydı ve kağıt üzerinde favori olan taraf bizdik. Artık önümüze bakıp Moldova mücadelesine odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

ALIN TERİMİZİN ÖDÜLÜ OLDU

Andorra maçında ders çıkardıklarına vurgu yapan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Futbolda artık kolay maç yok. Bu tip karşılaşmalarda kapanan takımlara karşı kilidi açmak çok zor oluyor. Belki savunmalarını aşamayabilirdik. Ancak gol, biraz mücadelemizin, hırsımızın, alın terimizin ödülü oldu. Moldova maçında benzer pozisyonları kaçırmak bize yakışmaz. Milletimizi böyle temsil edemeyiz, bizim onlara daha iyi hizmet etmemiz gerekiyor. Bu oyun için herkesten özür diliyorum, inşallah Moldova maçında daha iyi olacağız” diye konuştu.

DAHA ZORLU MAÇLAR YAPACAĞIZ

Andorra maçında ders çıkardıklarına vurgu yapan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Futbolda artık kolay maç yok. Bu tip karşılaşmalarda kapanan takımlara karşı kilidi açmak çok zor oluyor. Belki savunmalarını aşamayabilirdik. Ancak gol, biraz mücadelemizin, hırsımızın, alın terimizin ödülü oldu. Moldova maçında benzer pozisyonları kaçırmak bize yakışmaz. Milletimizi böyle temsil edemeyiz, bizim onlara daha iyi hizmet etmemiz gerekiyor. Bu oyun için herkesten özür diliyorum, inşallah Moldova maçında daha iyi olacağız” diye konuştu.