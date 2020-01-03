Milan'ın yeni transferi Zlatan Ibrahimovic, 21 numaralı formayı giyecek

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan Milan, Zlatan İbrahimovic'i kadrosuna kattı. Milano'da yüzlerce taraftarın karşıladığı İsveçli yıldız, sağlık kontrolünün ardından 6 aylık resmi sözleşmeye imza attı.

Kırmızı siyahlılar, sezon sonunda sözleşmeyi 1 yıl daha uzatabilecek. 38 yaşındaki futbolcu, Pioli'nin şans vermesi halinde bu hafta Sampdoria'ya karşı sahaya çıkabilir.

Zlatan İbrahimovic, Milan'da 21 numaralı formayı terletecek.

Kulüp televizyonuna konuşan İbrahimovic, "Her zaman buranın benim evim olduğunu söyledim ve sonunda döndüm. San Siro'yu yeniden sevinçle yerinden oynatacağım." dedi.

2010-2012 yılları arasında Milan forması giyen İbrahimovic, 61 maça çıkıp, 42 gol kaydetti. İtalyan ekibinde Seri A'daki son şampiyonluğunu Zlatan'ın forma giydiği 2010-11 sezonunda kazanmıştı.

(TRT Spor)