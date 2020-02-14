Milan'ın yeni hedefi bir Türk! Zeki Çelik İtalya'ya gidiyor...

AC Milan, sağ bekleri Andrea Conti ve Davide Calabria'dan beklediği verimi alamayınca yeni sağ bek arayışlarına başladı.
Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Milan'ın Monaco'dan aldığı şef gözlemci Geoffrey Moncada, PSV'den Denzel Dumfries ve Lille'den milli oyuncumuz Zeki Çelik'in transferini önerdi ve bunun üzerine iki oyuncu listeye alındı.
Milan'ın her iki oyuncu için kulüpleriyle görüşme yapacağı ve uygun fiyat karşılığı en azından 1 ismi transfer edeceği belirtildi.
İstanbulspor'dan 2018 yazında 2.5 milyon euro karşılığı Lille'e transfer olan Zeki Çelik, bu sezon 28 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.
Heerenveen'den 2018 yazında 5.5 milyon euro karşılığı PSV'ye transfer olan 23 yaşındaki Dumfries ise bu sezon forma giydiği 36 maçta 7 gol atıp 3 asist yaptı.
(Sporx)
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