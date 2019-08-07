Milan'dan savunmaya takviye

Milan Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı stoper Duarte ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İtalya basınında yer alan haberlerde, Milan'ın Duarte'nin transferi için Flamengo'ya 11 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.
Altyapısından yetiştiği Flamengo'da 2016'dan bu yana A takımda görev yapan Duarte, geçen sezon 14 maçta forma giydi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Victor Ruiz'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların efsane ismi Didier Drogba, Bakayoko'yu transfer için ikna edecek.
Lille'in Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransız kulübünün kendisi için düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Türk futbolunun en renkli teknik direktörü Yılmaz Vural, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. AKŞAM’a konuşan tecrübeli teknik adam, Falcao’yla ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. Vural, Kolombiyalı golcü için “Tek başına maç kurtaracak kalitede değil” ifadelerini kullandı. İşte Yılmaz Vural gündem belirleyecek röportajının tamamı...
Fenerbahçe'nin Stuttgart'ta forma giyen Mangala transferinden çekildiği yönünde haberler çıksa da işin aslının farklı olduğu öğrenildi.
Monaco teknik direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'a transferi için geri sayıma geçiren oyuncusu Radamel Falcao hakkında konuştu.