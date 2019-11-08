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  3. Milan'dan Merih Demiral için 40 milyon euro

Milan'dan Merih Demiral için 40 milyon euro

Milan'dan Merih Demiral için 40 milyon euro

AC Milan, Merih Demiral'ın transferi için ısrarından vazgeçmiyor ve bu kez Juventus'un masasına 40 milyon euro koyacak.

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral için AC Milan ısrarından vazgeçmiyor. Sezon başı transfer dönemimin kapanmasına sayılı günler kala Merih için 35 milyon euroluk resmi teklif sunan ancak bu teklifi reddedilen AC Milan, Ocak ayı için Juventus'un kapısını bir kez daha çalacak.

Mateo Musacchio, Mattia Caldara ve Leo Duarte ile savunmada problemler yaşayan ve bir türlü ideal savunma kurgusunu hazırlayamayan AC Milan, Merih Demiral'ın transferi için Juventus'a bu kez 40 milyon euroluk bir teklif sunacak.

Giorgio Chiellini ve Matthijs de Ligt'in sakatlıklarına rağmen Juventus teknik direktörü Sarri tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen ve Torino temsilcisi ile sadece 1 maça çıkan Merih Demiral'ın da "düzenli oynayabilmek adına" AC Milan'dan gelen teklife sıcak baktığı ifade ediliyor ancak Juve Başkanı Agnelli'nin "Merih'i satmak istememesi" transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

(Sporx)


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