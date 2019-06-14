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Milan'dan efsane futbolcularına idari görev

Milan'dan efsane futbolcularına idari görev

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya Birinci Ligi (Serie A) kulübü Milan'da Zvonimir Boban, üst futbol yöneticisi, Paolo Maldini ise sportif direktör olarak görevlendirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Boban, görevinden ayrıldı ve 1992'den 2001'e kadar oynadığı Milan'ın üst futbol yöneticiliğine getirildi.     

1985-2009 yıllarında forma giydiği Milan'ın bir diğer efsane oyuncusu Paolo Maldini ise sportif direktörlüğe terfi etti.

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