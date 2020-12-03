Milan'dan Celtic karşısında müthiş geri dönüş

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Milan, Celtic'i konuk etti. İtalyan temsilcisi, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, frikikten gol attı. Zlatan Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle mücadelede yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Milan, Celtic'i ağırladı.

İtalyan ekibi, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta İskoçya temsilcisi Celtic'i 4-2 yenmeyi başardı.

7. dakikada Rogic, Celtic'i 1-0 öne geçirdi.

14. dakikada rakip ceza sahasına hızlı giren konuk ekip, Edouard'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Bu golden 10 dakika sonra Celtic ceza sahası yayı önünde serbest vuruş kazanan Milan'da topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, harika bir vuruşla takımının ilk golünü attı ve skor 2-1 oldu.

Opta verilerine göre; Hakan Çalhanoğlu, 2013-2014 sezonundan bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen oyuncular arasında Lionel Messi'nin (36) ardından resmi maçlarda en fazla frikik golü atan isim oldu (18).

Hakan'ın golünden sadece 4 dakika sonra Castillejo skoru eşitledi.

İlk yarı 2-2 beraberlikle sona erdi.

50. dakikada Milan'ın Norveçli golcüsü Jens Hauge, takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın son golü 82. dakikada Brahim Diaz'dan geldi.

Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Milan bu sonuçla puanını 10'a yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Celtic ise 1 puanda kalarak grubun son sırasında yer aldı.