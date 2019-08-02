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aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 11:02
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  • 02 Ağustos 2019 Cuma 11:02

Milan'dan Beşiktaş'a cevap: Diego Laxalt olmaz Ivan Strinic'i verelim

Milan'dan Beşiktaş'a cevap: Diego Laxalt olmaz Ivan Strinic'i verelim

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Takıma alternatif bir sol bek arayan Beşiktaş, Milan'dan Diego Laxalt'ı istedi ama Maldini, Siyah-Beyazlı kulübe Ivan Strinic'i teklif etti.

TM Dijital Haber Merkezi

Caner Erkin’e alternatif bir sol bek arayan ve o mevkide rekabeti kızıştırmak isteyen Beşiktaş, Laxalt için Milan’ın kapısını çaldı.

MİLAN LAXALT İÇİN KAPILARI KAPATTI

Theo Hernandes, Ricardo Rodriguez, Strinic ve Laxalt gibi sol kanat oyuncuları bulunan Milan’a Laxalt için giden Beşiktaş’ın Uruguaylı yıldızı kiralama teklifinde bulunduğu öğrenilirken, Serie A devinin ‘Onu 17 milyon euro’ya aldık satmayı düşünüyoruz’ yanıtını verdiği ifade edildi. 26 yaşındaki yıldızdan para kazanmak isteyen Milan’ın ekonomik açıdan rahatlama peşinde olduğu belirtilirken, Sportif Direktör Maldini’nin siyah beyazlı kulübe Strinic’i teklif ettiği bildirildi.

"SİZ YILLIK ÜCRETİNİ ÖDEYİN YETER"

4 sol kanat oyuncusuna sahip olan Milan’ın bu sezon Hırvat oyuncuyu kesinlikle kadrosunda düşünmediği vurgulanırken, İtalyan ekibinin Strinic için ‘Bedavaya kiralık olarak verebiliriz, siz yıllık ücretini karşılayan yeter’ dediği, Beşiktaş yönetiminin durumu Abdullah Avcı ile paylaştığı anlaşıldı. Vida’nın stoper olarak oynadığı Hırvatistan Milli Takımı’nda sol bekte görev alan Strinic’in Caner Erkin’in alternatifi olabileceği düşünülürken, 32 yaşındaki futbolcu için son kararı Avcı’nın vereceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 18 maçta forma giyen Strinic 2 asist yapmıştı. Oyuncu Milan’dan önce Sampdoria, Napoli ve Dnipro gibi takımlarda da oynamıştı.

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