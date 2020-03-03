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  • Milan'da Rangnick haberleri ortalığı karıştırdı! Efsane isimler istifaya hazırlanıyor
  • 03 Mart 2020 Salı 07:53
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  • 03 Mart 2020 Salı 07:53

Milan'da Rangnick haberleri ortalığı karıştırdı! Efsane isimler istifaya hazırlanıyor

Milan'da Rangnick haberleri ortalığı karıştırdı! Efsane isimler istifaya hazırlanıyor

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Milan kulübünde Ralf Rangnick'in yeni sezonda futbolun patronu olacağı haberlerinin ortaya çıkmasından sonra Futbol Direktörü Zvonimir Boban ve Sportif Direktör Paolo Maldini'nin arka arkaya istifa edeceği konuşuluyor.

Uzun yıllardır eski günlerinden eser olmayan ve yeniden yapılanma süreçleri hep sancılı başlayıp biten Milan'da bir kez daha taşlar yerinden oynayacağa benziyor...

Sport Mediaset'in haberine göre, Milan CEO'su Ivan Gazidis'in Ralf Rangnick'i futbolun patronu yapacağı haberlerinin ayyuka çıkmasının ardından Sportif Direktör Paolo Maldini ve Futbol Direktörü Zvonimir Boban'ın sırayla istifa edecekleri konuşuluyor. Yeni sezonda kulüp içerisinde kalmak konusunda çekinceleri olduğu iddia edilen ikilinin berabere başladıkları görevlerinei beraber bırakmak istedikleri de iddialar arasında yer aldı.

Milan'da kulübün efsanesi Paolo Maldini ve Zvonimir Boban, sezon başında kulüpte görev almaya başlamış ve yaptıkları hamleler sık sık eleştiri konusu olmuştu. Sezona Marco Giampaolo'yla başlayan Milan'da sezonun devre arası gelmeden Stefano Pioli değişikliği olmuştu. Devre arası transferlerine rağmen takım bir türlü istikrarlı galibiyet serisi yakalayamayınca bir kez daha eleştirilerin odak noktası haline geldi.

İtalyan ekibinde bir süredir Ralf Rangnick'in adı geçiyordu. Red Bull sponsorluğundaki kulüplerin başındaki isim olan Rangnick'in Milan'da da futbolun patronu olacağı ve tüm transfer, teknik adam seçimlerinden sorumlu olacak şekilde yeni sezonda göreve getirileceği iddia ediliyor.

(Sporx)

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