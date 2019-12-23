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  3. Milan'da Kessie ve Hakan Çalhanoğlu ile yollar ayrılıyor

Milan'da Kessie ve Hakan Çalhanoğlu ile yollar ayrılıyor

Milan'da Kessie ve Hakan Çalhanoğlu ile yollar ayrılıyor

Dün Atalanta karşısında 5-0 kaybeden Milan'da Kessie ve Hakan Çalhanoğlu'na yol göründü.

TM Dijital Haber Merkezi

7.haftada Marco Giampaolo’nun görevine son verip Stefano Pioli ile anlaşan fakat yeni teknik direktörüyle dün Atalanta karşısında resmen iflas eden Milan’da tarihi hezimetin faturası 2 futbolcuya çıkarıldı.

KESSİE VE HAKAN ÇALHANOĞLU'NA GÜLE GÜLE

Azzurri d'Italia Stadı’nda güçlü rakibi karşısında tel tel dökülen ve sahadan 5-0’lık yenilgiyle ayrılan Milan’da Kessie’nin ardından Hakan Çalhanoğlu’un hesabı kesilirken, yıldız futbolcu için Boban’ın gelecek bütün teklifleri acil olarak masaya yatıracağı öğrenildi. 17 hafta sonunda 21 puan toplayan ve Serie A’da 11.sırada bulunan Milan’da Ocak ayında radikal değişikliklerin olacağı belirtilirken, operasyona Kessie ve Hakan Çalhanoğlu ile başlanması bir hayli dikkat çekti.

Galatasaray’ın 6 milyon Euro teklif ettiği Hakan Çalhanoğlu’nun Almanya’ya geri dönme ihtimali de bulunurken, Kessie’nin ise Premier Lig ekipleriyle flört halinde olduğu bildirildi.


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