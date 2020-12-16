Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme uzatması için görüşmeler başladı

Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Milano ekibi, takımda iyi performans gösteren Çalhanoğlu'nu bırakmak istemiyor.
İtalyan medyasına göre toplantıda Milan'ın yıllık 3,5 milyon Euro teklifine Hakan Çalhanoğlu cephesi 6 milyon Euro ile cevap verdi. Kırmızı-Siyahlılar'da yıllık 2,5 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif edildi. İlerleyen günlerde iki taraf anlaşmak için yeniden görüşecek.
Serie A'dan Juventus, Premier Lig'den Manchester United milli oyuncuyla ilgileniyor. Ocak ayında istediği takımla görüşme hakkını elde edecek Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezon Manchester United'a gideceği haberleri çıkmıştı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16'ya kaldı.
Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki görüşmeler başladı. İtalyan medyası, Milan ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Gordon Stipic pazarlıklara başladı.
Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse'nin, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığı bildirildi.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın kulübü Lille'de ekonomik kriz yaşanıyor.
DETAY
• Takımın 200 milyon avroya yaklaşan borcu bulunuyor.
• Kulüp, elindeki oyuncuları satarak borçlarını ödemek istiyor.
• Victor Osimhen'i 81.3 milyon euro ve Gabriel'i 25 milyon euro'ya satan Lille, bu yolda ilk adımları attı; ancak bu adımlar yetmedi.
• Burak Yılmaz'ın devre arasında Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.
Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, yeni bir tartışmanın ateşini yaktı. Zidane, kendisiyle aynı kökenden gelen Karim Benzema'yı övdü ve "Gelmiş geçmiş en iyi golcü" dedi.
Çaykur Rizespor futbolcusu Braian Samudio ile Eskişehirspor'un genç oyuncusu Buğra Çağlıyan arasındaki forma değişimi krizi gündem oldu. Samudio, genç oyuncuyla formasını değiştirmek istedi ancak 16 yaşındaki futbolcu "Veremem, yasak." diyerek bu talebi reddetti. Konuyla ilgili Eskişehirspor'dan da açıklama geldi.
"Forma verip vermeme kararı tamamen oyuncularımızındır. Nitekim, oyuncumuzun formasını maç sonrasında Samudio'ya ulaştırdığı bilgisini almış bulunmaktayız. Kulübümüzde malzeme konusunda bir eksiklik yaşanmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız."