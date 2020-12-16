  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:21
  • |
  • Son Güncelleme:

Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme uzatması için görüşmeler başladı

Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme uzatması için görüşmeler başladı

Paylaş

NTV Spor

Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki görüşmeler başladı. İtalyan medyası, Milan ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Gordon Stipic pazarlıklara başladı.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Milano ekibi, takımda iyi performans gösteren Çalhanoğlu'nu bırakmak istemiyor.

İtalyan medyasına göre toplantıda Milan'ın yıllık 3,5 milyon Euro teklifine Hakan Çalhanoğlu cephesi 6 milyon Euro ile cevap verdi. Kırmızı-Siyahlılar'da yıllık 2,5 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif edildi. İlerleyen günlerde iki taraf anlaşmak için yeniden görüşecek.

Serie A'dan Juventus, Premier Lig'den Manchester United milli oyuncuyla ilgileniyor. Ocak ayında istediği takımla görüşme hakkını elde edecek Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezon Manchester United'a gideceği haberleri çıkmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Trabzonspor'un kupada konuğu Adana Demirspor
Trabzonspor'un kupada konuğu Adana Demirspor

Trabzonspor'un kupada konuğu Adana Demirspor

Trabzonspor devre arası getireceği ismi belirledi
Trabzonspor devre arası getireceği ismi belirledi

Trabzonspor devre arası getireceği ismi belirledi

5 oyuncu değişikliği kararı devam edecek
5 oyuncu değişikliği kararı devam edecek

5 oyuncu değişikliği kararı devam edecek

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Alanyaspor'un yükselişi kupada da devam etti
Alanyaspor'un yükselişi kupada da devam etti

Alanyaspor'un yükselişi kupada da devam etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16'ya kaldı.

Milan ve Çalhanoğlu ile masaya oturdu
Milan ve Çalhanoğlu ile masaya oturdu

Milan ve Çalhanoğlu ile masaya oturdu

Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki görüşmeler başladı. İtalyan medyası, Milan ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki oyuncunun menajeri Gordon Stipic pazarlıklara başladı.

F.Bahçe'ye Kruse şoku! 7,5 milyon euro...
F.Bahçe'ye Kruse şoku! 7,5 milyon euro...

F.Bahçe'ye Kruse şoku! 7,5 milyon euro...

Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse'nin, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığı bildirildi.

Lille'de büyük kriz! Burak, Türkiye'ye mi dönüyor?
Lille'de büyük kriz! Burak, Türkiye'ye mi dönüyor?

Lille'de büyük kriz! Burak, Türkiye'ye mi dönüyor?

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın kulübü Lille'de ekonomik kriz yaşanıyor.

DETAY
• Takımın 200 milyon avroya yaklaşan borcu bulunuyor.
• Kulüp, elindeki oyuncuları satarak borçlarını ödemek istiyor.
Victor Osimhen'i 81.3 milyon euro ve Gabriel'i 25 milyon euro'ya satan Lille, bu yolda ilk adımları attı; ancak bu adımlar yetmedi.
Burak Yılmaz'ın devre arasında Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

Zidane: 'Gelmiş geçmiş en iyi golcü Benzema'
Zidane: 'Gelmiş geçmiş en iyi golcü Benzema'

Zidane: 'Gelmiş geçmiş en iyi golcü Benzema'

Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, yeni bir tartışmanın ateşini yaktı. Zidane, kendisiyle aynı kökenden gelen Karim Benzema'yı övdü ve "Gelmiş geçmiş en iyi golcü" dedi.

Türkiye'de gündeme oturan olay! Herkes bunu konuşuyor
Türkiye'de gündeme oturan olay! Herkes bunu konuşuyor

Türkiye'de gündeme oturan olay! Herkes bunu konuşuyor

Çaykur Rizespor futbolcusu Braian Samudio ile Eskişehirspor'un genç oyuncusu Buğra Çağlıyan arasındaki forma değişimi krizi gündem oldu. Samudio, genç oyuncuyla formasını değiştirmek istedi ancak 16 yaşındaki futbolcu "Veremem, yasak." diyerek bu talebi reddetti. Konuyla ilgili Eskişehirspor'dan da açıklama geldi.
"Forma verip vermeme kararı tamamen oyuncularımızındır. Nitekim, oyuncumuzun formasını maç sonrasında Samudio'ya ulaştırdığı bilgisini almış bulunmaktayız. Kulübümüzde malzeme konusunda bir eksiklik yaşanmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız."
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.