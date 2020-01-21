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aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 09:42
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  • 21 Ocak 2020 Salı 09:42

Milan'da gözden çıkarılan Hakan Çalhanoğlu ile Tottenham ilgileniyor

Milan'da gözden çıkarılan Hakan Çalhanoğlu ile Tottenham ilgileniyor

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Milan'da tamamen gözden çıkarılan Hakan Çalhanoğlu Tottenham'la flört halinde.

TM Dijital Haber Merkezi

Milan’da Cagliari, Udinese, SPAL maçlarının kadrosuna alınmayan ve taraftarların bir an önce gitmesini istediği Hakan Çalhanoğlu için Tottenham’ın nabız yokladığı öğrenildi.

ERİKSEN İNTER'E HAKAN ÇALHANOĞLU TOTTENHAM'A

2017’de 22 milyon Euro karşılığında Bayer Leverkusen’den transfer edilmesine rağmen, oynadığı futbolla sürekli sert bir dille eleştirilen, hatta takımdan gönderilmesi için Boban ve Maldini’ye baskı yapılan Hakan Çalhanoğlu’nun Tottenham’la flört halinde olduğu belirtilirken, Jose Mourinho’nun Christian Eriksen ile boşalan orta saha hattını Hakan’la doldurmayı planladığı ifade edildi. Bu sezon Serie A’da 18 maçta 2 gol 1 asist yapan 25 yaşındaki futbolcuda zarar etmek istemeyen Milan’ın 20 milyon Euro civarında bonservis ücreti belirlediği anlaşılırken, Premier Lig devinin bu parayı ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

2017-18’de 45, geride bıraktığımız sezon ise tam 49 maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu’nun kolay kolay sakatlanmaması ve sürekli hazır halde olması Jose Mourinho’nun iştahını kabartırken, yıldız futbolcunun da kariyerine İngiltere’de devam etmek istemesi transfer ihtimalini bir hayli güçlendiriyor.

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