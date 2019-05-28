  • $6,0475
  • 6,7718
  • 249.726
  • 87.378
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 10:53 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 10:53

Milan'da Gattuso dönemi sona erdi

Milan'da Gattuso dönemi sona erdi

İtalya Ligi takımlarından Milan'ın teknik direktörü Gennaro Gattuso istifa kararı aldı.

İtalya Serie A'yı beşinci sırada tamamlayan Milan'da Gennaro Gattuso dönemi resmen sıona erdi.

İtalya basını, Milan CEO'su Ivan Gazidis ile Gennaro Gattuso ile toplantı yaptığını ve bu görüşme sonrasında Gattuso'nun sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Konuyla ilgil resmi açıklama yapan Gennaro Gattuso "Milan'dan ayrılmaya karar vermek kolay değil ama bu almam gereken bir karardı. Acı verici bir karar ama böyle olması gerekiyordu. İki yıllık kontratımdan vazgeçiyorum çünkü Milan ile aramda para söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Milan, bu sezon 38 maçta 68 puan toplayarak ligi 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi bileti alamadı.

Bu arada Milan'dan sportif direktör Leonardo'nun da ayrılacağı ve Paris Saint-Germain'de tekrar görev alacağı öne sürüldü. 

(Sporx)

S-400 Mü, Patriot Mu? Hangisi Daha Etkili?

Geçen hafta kartal oto pazarı ziyaretinden sonra bu pazar Zeynep Kamil oto pazarını sizin için ziyar

Bu Pazar Sizin İçin Zeynep Kamil Oto Pazarından 45 İkinci El Fırsat Seçtik

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bakan Akar operasyonu böyle yönetti!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.